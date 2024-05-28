大陸南京一間賣甘蔗汁的小店在網路爆紅，眾人紛紛前去朝聖，購買一杯要價10元人民幣（約新台幣45元）的咖啡，不過這個咖啡十分特別，是老闆直接在客人面前剪開三合一即溶咖啡沖泡，老闆過於真誠坦然的態度，受到許多年輕人喜愛。

根據《澎湃新聞》報導，江蘇南京一間賣甘蔗汁的小店近日爆紅，有網紅買甘蔗汁時，發現菜單上還有10元人民幣的咖啡，於是點一杯嘗鮮，未料下秒看見老闆當著自己的面，剪開3包三合一即溶咖啡，倒進杯子裡沖泡後封膜，老闆坦然的態度打動許多年輕人，大家紛紛前去打卡，小店外排起了長長的人龍。

甘蔗汁小店的老闆是一名74歲老太太韓素珍，據悉現在一天能賣出600杯左右的咖啡，她受訪表示，起初是因為自己喜歡喝，才將即溶咖啡放進菜單內，並認為自己是因為「真誠」才受人歡迎；不過爆紅後也必須面對接踵而來的質疑，部分人覺得一杯即溶咖啡賣10元人民幣是在賺取暴利，但韓素珍不在乎這些批評，大方直言「你嫌貴就到便宜的地方去嘛，你不買就是了。」

韓素珍透露她工作提早退休後，於1999年開了這間甘蔗汁小店，面對逐年增加的手搖飲店、咖啡廳，韓素珍也抱持著無所謂的態度，且從不考慮市場需求，想賣什麼就賣什麼，即使未來有一天熱潮過去了，她也能坦然接受，還開玩笑表示「不紅了我說不定還能多做十幾年，現在這樣做下去，連鐵人都吃不消。」