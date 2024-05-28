以色列大衛城一處停車場近日進行挖掘工作時，意外發現一名鑲有紅寶石的金戒指，歷史可追溯至2300年前，專家研究發現，這枚戒指的戒圍較小，推測可能是為了兒童設計，與此同時，在停車場中還挖出其他歷史文物。

根據《以色列時報》報導，以色列文物管理局（Israel Antiquities Authority）近日發布聲明，考古團隊在大衛城（City of David）停車場挖掘時，發現一枚金戒指，歷史可追溯至西元前3世紀或4世紀左右的耶路撒冷早期希臘化時期，專家指出，自2300年前最後一次使用以來，這枚戒指不但沒有生鏽，也沒有遭受風化侵蝕，保存相當完好。

該枚金戒指的中間還鑲嵌了一顆紅寶石，因為戒圍較小，專家推測該枚戒指可能是為了兒童製作；同時這枚金戒指也反映了當時的潮流，由於西元前4世紀末，亞歷山大大帝的征服行動促進了各地的運輸與貿易，黃金和其他奢侈品在希臘化世界開始流行，鑲有寶石的黃金首飾也逐漸成為最受推崇的時尚單品。

除此之外，這次的挖掘行動還出土了其他早期希臘化時期的首飾，包含帶角動物耳環和裝飾金珠等，還發現了同一時期的建築物遺跡，台拉維夫大學（Tel Aviv University）教授加多（Yuval Gadot）指出，學者普遍認為耶路撒冷在當時是較為偏僻的小城鎮，但這次的發現打破了過去的想像，「金飾和其他發現顯示了這座城市健康的經濟環境和菁英地位，居民也對希臘化風格的影響抱持開放態度。」