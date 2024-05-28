美國一名35歲女子和好友相繼懷孕，她卻不幸流產，為了搶奪好友的孩子，她先隱瞞流產事實，並謊稱已經將孩子生下，之後再刺殺好友，搶走剛出生不久的女嬰，所幸很快就遭到警方逮捕，而女子最近終於坦承犯下殺人案，被判處有期徒刑40年。

Womb raider who suffered miscarriage murdered mother-of-five to steal her six week old baby daughter https://t.co/z8YF3bg9YO pic.twitter.com/qImJRYnU4F — Daily Mail US (@DailyMail) May 25, 2024

根據《每日郵報》報導，德州休士頓一名35歲女子艾瑞卡（Erika Miranda-Alvarez）和33歲的5寶媽卡羅琳娜（Carolina Flores）一家人是多年摯友，兩人在2017年接連懷孕，但艾瑞卡不幸流產，卻沒有告訴卡羅琳娜，反而還騙對方已經生下孩子。

2017年12月19日，卡羅琳娜的家人在家中發現她遭人刺死，且剛出生不久的女嬰失蹤了，立即打電話報警，警方展開了為期2天的大規模搜查，最終在艾瑞卡的公寓內找到安然無恙的女嬰，並將待在屋內的艾瑞卡拘捕。

起初艾瑞卡矢口否認殺害卡羅琳娜，並聲稱自己是看到卡羅琳娜陳屍在家中，才帶走女嬰，但檢察官反駁她的說詞，認為她是有計畫地執行了這起犯罪事件，「她知道自己做的事情是錯的，從她對別人說的話和所作所為就可以知道，包括將受害者的手機丟到馬桶水箱裡。」

直到今年5月21日，艾瑞卡終於坦承殺害卡羅琳娜，被判處有期徒刑40年，卡羅琳娜的家屬對判決結果欣慰不已，直言他們等待正義得到伸張的這天已經很久了，現在終於可以有個了結。