蛇酒被民間認為是補身良藥，還有不少人會自行釀製。日本一名50歲男子近日抓了2條毒蛇，想要挑戰做蛇酒，未料將蛇裝進容器的過程中慘遭咬傷，男子隨即向消防隊求救，送醫施打抗蛇毒血清後已無大礙；而毒蛇則趁亂逃跑，造成附近居民恐慌，所幸當地衛生所在隔天就順利抓捕到「肇事逃逸」的毒蛇。

根據《TBS》報導，日本新瀉市一名50歲男子抓了2條日本蝮，想要自行釀製蛇酒，未料本月27日晚間，將毒蛇裝進容器的過程中，男子意外被其中一條毒蛇咬傷，急忙打電話向消防局求救，隨後被送往醫院治療，所幸當時他仍意識清醒，就醫施打抗蛇毒血清後，需再住院觀察3天，但身體狀況已無大礙。

而咬傷男子的日本蝮「肇事逃逸」，當地衛生所緊急通知居民注意安全，並在附近區域展開搜索，終於在28日上午11點左右，於男子的住處抓到這條日本蝮，經過測量毒蛇身長30公分，目前已經移交動物愛護中心處理。

日本蝮是日本特有種，主要分布在北海道、本州、四國以及大隅諸島、伊豆諸島等島嶼上，是日本人十分熟悉的一種毒蛇，雖然不具有攻擊性，卻有強烈毒性，每年都有數起遭日本蝮咬傷而毒發身亡的事故，被日本蝮咬傷後，傷口會劇烈疼痛、腫脹並出血，進而引起高燒、頭暈、淋巴腫脹、昏迷等症狀，情況嚴重極有可能致死。

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