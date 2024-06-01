省錢省到走火入魔！英國一名女子為了省錢，家裡竟只裝了一顆燈泡，每當要移動到另外一個房間，就必須拔下燈泡帶著走，家中經常陷入黑暗之中，就連客人來訪，也必須拿著蠟燭移動，讓男友尷尬不已。

根據《太陽報》報導，英國一名女子史蒂芬妮（Stephanie Bennet）十分節儉，還曾因此登上節目受訪，史蒂芬妮的男友派翠克（Patrick）表示，女友在一間醫師診所工作，平時存了不少錢，經濟狀況其實非常寬裕，但不明白她為何在花錢方面如此斤斤計較。

節目中透露，史蒂芬妮的家中時常陷入一片黑暗，因為整棟建築中只有一顆燈泡，每當他們要移動到另外一個房間時，就必須拔下燈泡，帶到下一個房間重新安裝。

此外，史蒂芬妮還要求派翠克只能洗「戰鬥澡」，並在浴室裡裝設寶寶監視器，只要洗澡超過2分鐘，她就會透過監視器要求派翠克快一點；去超市購買水果必須秤重結算金額，史蒂芬妮會偷偷把葡萄從莖上拔下，或當場替香蕉剝皮，只為了減輕重量、省一點錢。

每當派翠克邀請朋友來家裡作客時，總是會感到尷尬不已，因為史蒂芬妮會要求他們在廣告時間將電視關上，還讓客人拿著蠟燭在家裡走來走去，但史蒂芬妮並不在意別人異樣的眼光，「身為一個小氣鬼，我得到了最大的滿足，我不在乎別人說什麼。」而派翠克也因為深愛著女友，就算再尷尬也願意配合史蒂芬妮的省錢怪癖。