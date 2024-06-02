加拿大一座農場日前遭到3隻灰熊闖入，一口氣殘殺22隻羊，不過讓農場主人錯愕的是，灰熊們似乎只是因為好玩，對羊隻「開膛破肚」後便離開。而事件中受傷的還有一隻牧羊犬，逃過一劫的牠躲在狗舍裡不敢出來。

綜合外媒報導，這起事件發生在加拿大亞爾伯塔省的一座農場，27日凌晨一隻灰熊和兩隻小灰熊闖入農場的羊圈，導致17隻成羊、5隻羔羊被殘殺。農場主人沃爾特（Mike Walter）透露，隔天一早看見四分五裂的羊屍體散落一地後震驚不已，「就在一個小圍欄裡，灰熊們跳進去並展開了一場殺戮，這是毀滅性的，我們從未見過這樣的情況。」

讓眾人錯愕的是，這些羊並沒有被灰熊當作食物吃掉，「灰熊只是撕開羊的胃，然後就離開了…一切似乎只是為了好玩」。動物行為學專家魯克斯圖爾博士表示，「羊群似乎特別容易受到傷害，因為它們的本能是在受到驚嚇時聚集在一起」。

沃爾特無奈表示，成羊和羔羊的售價分別為350美元及300美元，此次損失就高達7450美元（約新台幣24.2萬元），就算申請賠償，仍是沉重的經濟打擊。

事件中受傷的還有一隻牧羊犬，沃爾特透露，逃過一劫的牠因為過度驚嚇，躲在狗舍遲遲不敢出來。