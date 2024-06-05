美國一對父母日前帶2歲女兒到野生動物中心參觀，搭車餵食動物時，長頸鹿竟意外咬住女兒的衣服，將她整個人舉到空中，父母看見都嚇壞了，所幸媽媽緊急抓住女兒，長頸鹿也很快鬆口，才沒有造成憾事，驚險瞬間則被後方車輛拍下。

根據《KFYR-TV》報導，美國德州一對父母日前帶2歲女兒珮絲莉（Paisley）到Fossil Rim野生動物中心參觀，園區內允許遊客自駕遊，可以開車在小徑內和野生動物互動、餵食；事發當時，珮絲莉正和媽媽在後座餵動物，豈料下秒長頸鹿就叼住她的衣服，將整個人帶往空中，所幸媽媽反應及時，緊緊抓住女兒，長頸鹿也很快鬆口，才沒有造成憾事。

珮絲莉的父親傑森（Jason Toten）回想當時的情景仍心有餘悸，他轉頭往後一看，發現長頸鹿探頭在後座翻找，然後就叼起了珮絲莉，「我的心跳瞬間停止了，胃也好像在下墜，真的太恐怖了。」傑森也說，雖然沒有人或動物因此受傷，但這仍是一個令人害怕的時刻。

不過傑森強調，整起事件只是一場意外，他們並未違反任何規定，推測長頸鹿只是想叼走女兒身上的零食袋，才會不小心錯咬衣服，事後他們還帶珮絲莉到野生動物中心的禮品店買了一隻長頸鹿娃娃，「這是她應得的。」並稱未來有機會仍會繼續到野生動物中心旅遊。