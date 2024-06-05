馬來西亞一名42歲女子在10年前嫁給大她38歲的丈夫，兩人結婚後就不斷努力「做人」，卻始終等不到好消息，不過皇天不負苦心人，女子近日終於順利生下一名女嬰，不過丈夫也已經高齡80歲，影片中他激動地顫抖雙手，為女兒誦經禱告的模樣，讓網友看了也都感動不已。

@ummimakhapakyob Kurnian zuriat dari Allah di usia Ayahnya umur 80 tahun, 9.30mlm hari Jumaat 31May2024 Puteri kami dilahirkan ♬ original sound - Ummi Mak Ha Pak Yob

根據《星洲網》報導，馬來西亞一名42歲女子烏米（Ummi Mak Ha Pak Yob）近日在TikTok公布喜訊，稱她在5月31日晚間9點30分左右平安生下一名女兒，而女兒的父親今年已經80歲了，從影片中可以看到，老翁情緒十分激動，一邊顫抖著雙手，一邊盯著女兒為她誦經禱告。

烏米透露，她在10年前嫁給了大她38歲的丈夫，結婚後兩人都非常期望能有愛的結晶，但努力了很長一段時間都沒有好消息，讓他們感到沮喪不已，因此兩人對於女兒的誕生都十分感激與感動。

影片在網路上曝光後，立刻引發網友熱議，不少人紛紛為他們獻上祝福，「這個孩子很幸運，雖然父親可能不行像年輕人一樣追著孩子跑，但對孩子的疼愛、照顧是無法比較的」；還有不少高齡婦女留言沾沾喜氣，希望她們也能和烏米一樣，順利擁有自己的孩子。