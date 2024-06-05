有時人生的遭遇比八點檔還要狗血，澳洲一名女心理師日前遇到一名女病患，對方自稱是小三，對於破壞別人的家庭感到內疚，起初女心理師並未在意，只是給予適當的建議，直到幾天後，丈夫突然提出要離婚，她才知道自己竟是女病患故事裡的主角之一。

@toniandryanpodcast In the end, everyone got screwed! Toni and Ryan Podcast 'Confession from a Counsellor' 21 May 2024 ♬ original sound - Toni and Ryan

根據《LADbible》報導，澳洲一名女心理師日前在廣播節目「Toni and Ryan Podcast」上匿名投稿，稱她接手了一名女病患，對方坦言自己是介入別人家庭的小三，還和那名已婚男人發生過性關係，男人甚至說要為了她和正宮離婚，讓女病患更加內疚、不如何是好，心理師聽完後沒有太多想法，只是像往常一樣給予病患建議，沒想到自己竟是當事人之一。

女心理師表示，幾天後丈夫突然坦白外遇事實，並向她提出離婚，事後釐清狀況，發現丈夫的小三竟是當時來找自己諮商的女病患，讓她感到錯愕不已，崩潰地說「我的丈夫和我的病患有一腿，而我因為保密協議，沒辦法告訴任何一方這個事情，也不能向任何人傾訴，但我真的需要說出來，我想要放聲尖叫！」

女心理師的悲慘遭遇讓主持人相當震驚，網友們也同樣感到不可置信，紛紛留言，「女病患肯定知道妳的身分，這是她減輕罪惡感的方式，所以才來找妳諮商」、「天哪！這根本就是八點檔劇情」、「小三不可能不知道妳是誰」、「我需要知道更多細節！結果怎麼樣了？」、「這就是心理師也需要去找其他心理師諮商的原因」。