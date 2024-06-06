美國一名72歲婦人日前在紐澤西州大西洋城（Atlantic City）的賭場內玩吃角子老虎機，幸運贏得128萬美元（約新台幣4128萬元）大獎，沒想到賭場卻以「技術性故障」為由，拒絕發放獎金，只願意支付350美元（約新台幣1.1萬元），讓她氣炸提告。

綜合外媒報導，這起事件發生在今年2月，住在紐澤西州的碧爾（Roney Beal）在大西洋城內的賭場「Bally’s Casino」玩吃角子老虎機（拉霸機），當時已經輸了數百美元的她暗自向上帝祈求「求求祢讓我贏一次吧，我希望贏到1000美元（約新台幣3.2萬元）」，接著她便轉動拉桿，沒想到機器下秒突然響起「你贏了」的音樂，並噴出藍光煙霧，顯示她中了128萬美元（約新台幣4128萬元）的巨額獎金。

瞬間成為「百萬富翁」的碧爾簡直不敢相信自己的眼睛，立刻通知賭場員工，不料工作人員卻告訴她，「妳什麼都沒中」，讓她瞬間從天堂掉到地獄。原本顯示中大獎的畫面，後續又出現「機台傾斜」、「無法使用」等故障訊息，讓她懷疑工作人員從中動手腳。不過對方沒有理會碧爾的質疑，只用350美元（約新台幣1.1萬元）作為賠償，將她驅離賭場。

碧爾表示，她非常需要這筆獎金，因為她的兒子無家可歸，她自己也需要一輛代步車，於是委託律師迪克羅斯（Mike Dicroce）準備向賭場和拉霸機公司提起訴訟，要求256萬美元的賠償金額，也就是當時獎金的2倍（約新台幣8259萬元）。