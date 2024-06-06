泰國一名72歲老翁日前被鄰居發現全身赤裸，倒在血便之中，警方獲報後初步判定老翁已經身亡，沒想到一蓋上白布卻突然睜開眼睛，還張口呼吸，嚇得眾人連忙呼叫救護車，將其送往醫院搶救，撿回一命。

綜合泰媒報導，這起事件發生在烏隆他尼府，當地警方6月4日接獲民眾報案，指稱72歲的獨居老人康山（Konsan）已經3天沒有出門，且家中飄出濃濃惡臭味。警方獲報後偕同村長一起到康山的家中查看，果然發現他全身赤裸躺在地上一動也不動，身旁滿是血跡和糞便。

由於康山全身僵硬、四肢腫脹，警方初步判定老翁已經身亡，隨後便在遺體上覆蓋白布，等候法醫抵達現場驗屍。沒想到此時康山突然睜開眼睛，還張口呼吸，嚇得眾人連忙呼叫救護車，將其送往醫院急救。

康山的鄰居透露，他的妻子住在曼谷，孩子們則在國外工作，這間新房是孩子特地為他所建，而事發前大家已經3天沒看到康山出門，直到聞到屋子內傳來陣陣惡臭味才驚覺有異。沒想到透過窗戶查看後，看他全身赤裸躺在地上，以為他突發疾病或是意外身亡，才立刻報警。