大陸黑龍江省一名7歲女童日前在家時，目睹爸爸心臟病發倒地，沒想到她卻冷靜地展開一場「教科書式」急救，成功救回爸爸。女童處變不驚的過程全被監視器給拍下，媽媽事後也感動表示「這是女兒第一次幫爸爸急救」，影片曝光感動不少網友。

綜合陸媒報導，這起事件發生在黑龍江哈爾濱，當時男子突發心臟病，倒地不起，家中唯一的7歲女兒見狀，隨即冷靜地拿著枕頭墊著爸爸的頭部，進行CPR急救，接著又拿藥丸讓爸爸服下，再打電話向媽媽求助。

女童母親表示，事發當時剛好出門買菜，才走到超市門口就接到女兒電話說「爸爸倒在地上了」，嚇得她立即趕回家。媽媽事後餘悸猶存說，孩子的爸心臟做過二次手術，救護車最快到家要花1小時20分鐘，所以過去曾讓女兒看一些急救相關的影片，「我女兒不到2歲的時候，就開始照顧她爸了…但這是女兒第一次幫爸爸急救」，讓她欣慰表示「感謝老天給我這麼懂事的女兒，把爸爸給搶救回來了」。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「好厲害不慌不忙沉著冷靜」、「大人也未必像她這麼冷靜」、「熟練得讓人心疼」、「她是來報恩的」。