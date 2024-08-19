英國一名10歲女童和母親到海灘散步時，意外發現5個巨大坑洞，懷疑可能是恐龍腳印，於是拍照傳給當地博物館，經考古學家證實，這些坑洞正是三疊紀晚期（約2.37億年前）卡米洛特龍的腳印，讓女童興奮不已。

Girl discovers dinosaur footprints on beach walk https://t.co/ubdvmfNhVF — BBC Science News (@BBCScienceNews) August 16, 2024

根據《BBC》報導，英國10歲女童泰根（Tegan）日前和媽媽克萊爾（Claire）到威爾斯珀納斯（Penarth）的海灘散步時，意外發現5個巨大的坑洞，因為看起來很像恐龍腳印，於是克萊爾拍下照片，發送給威爾斯國家博物館（National Museum Wales），幾天後博物館的古生物學館長回應，表示他們非常確信這些大洞就是恐龍腳印。

古生物學家指出，這些腳印之間的距離皆落在75公分左右，恐龍專家辛蒂（Cindy Howells）表示，這些坑洞並非隨機出現的，而是有規律的左腳、右腳，一步接著一步，彼此之間的距離也是一致的。

考古學家推測，這些腳印的主人可能是三疊紀晚期的卡米洛特龍（Camelotia），屬於蜥腳下目，較聞名的屬包含腕龍、梁龍等，特徵是都擁有長脖子、長尾巴、龐大的身體和很小的頭部；辛蒂指出，卡米洛特龍高約3公尺、長約4到5公尺，主要用2條腿走路，吃草時可以用4條腿行走。

泰根對於自己的發現感到激動不已，「這太酷了，太令人興奮了！」她透露和母親趁著暑假期間，為了尋找化石四處走走逛逛，但從未想過真的能發現什麼，結果最後竟有這麼大的收穫；事實上泰根發現腳印的地點，在2014年曾出土一具來自2億年前龍盜龍（Dracoraptor）的完整骨架，2021年一名4歲女童也在附近找到一個保存完好的恐龍腳印。