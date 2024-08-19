印度航空一名空姐在倫敦一間飯店休息時，突然遭陌生男子闖入房間，她害怕地大聲呼救並跑向門口，卻被對方用衣架攻擊，還被拖在地上試圖性侵，所幸鄰近房間的機組人員及時趕到，空姐才順利脫困，全身多處瘀傷被送往醫院，而該名男子也在倫敦警方的幫忙下遭到抓捕。

根據《印度時報》報導，這起事件發生在本月15日晚間，印度航空（Air India）機組人員被安排在英國倫敦希思羅機場附近的麗芮紅標飯店（Radisson RED Hotel London Heathrow）休息，凌晨1點30分左右，一名空姐正在睡覺，一名男子突然闖入房間襲擊，空姐嚇一大跳，急忙大聲呼救並跑向門口，卻被男子用衣架攻擊，還將她拖在地上，試圖性侵她。

所幸鄰近房間的機組人員聽到空姐的呼救聲，趕到她的房間幫忙，同時打電話報警，最終成功抓獲這名入侵男子；受害的空姐全身多處瘀傷，且感到頭暈目眩，事後被送往醫院，目前已經返回印度繼續接受治療。

印度航空發表聲明，稱公司始終將所有員工的安全和福祉放在首位，事發後已經將所有機組人員移至其他安全的飯店，同時他們也為受害空姐提供一切支持，目前正在配合倫敦警方調查，在法律允許的範圍內最大限度地追蹤這件事。

不過有消息人士指出，印度航空的機組人員已經多次向公司管理層抱怨麗芮紅標飯店有安全疑慮，包含多個區域沒有裝設監視器，飯店工作人員對緊急呼叫沒有反應，接待處經常沒有人，常有陌生人從外面敲門、敲窗，館內燈光昏暗，飯店工作人員不敲門直接闖進房間等，但飯店從未改善。

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