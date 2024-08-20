印度一名退休警官的妻子日前在路邊小販買了大蒜，回到家打算料理時，卻驚覺買到的竟是用水泥製成、外表塗上白色顏料的「假大蒜」，夫妻倆氣憤地拍下影片，將這個荒謬的受騙經驗曝光在網路上，並痛批小販的無良行為。

根據《今日印度》報導，馬哈拉施特拉邦阿科拉縣一名退休警官帕帝爾（Subhash Patil）的妻子日前跟街頭小販買了250公克的大蒜，帶回家後打算處理後料理，結果始終剝不了皮，於是拿刀子想要切開，才驚覺她買到的是「假大蒜」，從影片中可以看到，這顆假大蒜製作精美，外觀不但有紋路和蒜瓣的凹痕，就連底部大蒜的鬚鬚也模仿到位，只透過肉眼觀察，確實很難一眼分辨。

報導指出，目前印度的大蒜價格飆升，從原本的每公斤300盧比（約新台幣108元）上漲到350盧比（約新台幣126元），這些小販可能趁機販售假大蒜以賺取「黑心財」；帕帝爾在影片中譴責小販的無良行為，直言他們不但誤導了消費者，還可能損害大眾的健康。

事實上，近日印度「假大蒜」事件頻傳，《印度快報》採訪專家，教大家如何分辨真假大蒜，專家指出，從外觀上看，真大蒜的蒜瓣形狀不規則，外皮薄如紙，很容易剝落，還擁有濃郁且刺鼻的氣味；假大蒜的蒜瓣形狀可能較為均勻，表面光滑，且外皮更厚，難以剝除，可能缺乏大蒜獨特的氣味，或具有人造的氣味。