古代皇帝為了繁衍後代、延續「龍脈」，通常擁有後宮佳麗三千，然而清朝末代皇帝溥儀不但膝下無子，得知皇后婉容懷孕時還氣憤不已，甚至把孩子丟進鍋爐裡焚燒，他在自傳《我的前半生》中自曝，因為深知自己沒有生育能力，所以孩子肯定不是他的親生骨肉，才會做出如此殘忍的事情。

根據《上海青年報》報導，溥儀自傳《我的前半生》的責任編輯孟向榮指出，2004年群眾出版社整理書籍檔案時，意外發現了《我的前半生》的大量刪減內容，其中包含溥儀將婉容親生嬰兒扔進鍋爐裡焚燒一事，當時由歷史學家邵循正負責審稿，認為應該將會讓讀者不悅的情節刪除，這段歷史才會消失於書中。

根據《我的前半生》原稿內容，溥儀被趕出紫禁城後，帶著婉容和妃子文繡離宮，然而2名后妃爭執不斷，加上溥儀生理上的缺陷，導致文繡離婚，溥儀將過錯遷怒在婉容身上，對她態度冷淡且反感，也很少和她說話，直到婉容懷孕、臨近產期，溥儀才驚覺不對，因為他自知有不孕症，婉容腹中的孩子不可能是他的，於是孩子出生後，就被丟進鍋爐焚燒，溥儀還謊稱已經把孩子送給她的哥哥代養，婉容被「打入冷宮」，又染上鴉片的毒癮，不久後便離世。

溥儀在婉容過世後才得知，她生前吸食鴉片、私通的事情都受到她的哥哥鼓勵，文章也提到，「直到很晚我才知道，早在她那次離津去大連的路上，她的哥哥就由於換取某種利益，把自己的妹妹賣給一個同行的日本軍官了。」回憶起對這段往事，溥儀仍感到懊悔不已，「我沒有從她嘴裡聽她說過自己的心情、苦悶和願望。」

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