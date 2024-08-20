俄羅斯近日出現一名裸女凌晨在廣場上閒晃，看見男路人經過，竟激動地撲上去，試圖和對方發生性關係，男路人嚇壞了，慌忙反抗，但女子不斷糾纏，還把他拉倒在地，就算看到警察來到現場也沒有收斂，持續騷擾男路人，最終被警方逮捕，送往醫院檢驗是否吸毒。

Naked Russian lady attacked the guy, demanding a sex from him.

The young lady met a man in the park and immediately decided have sex with guy . But the guy was in no hurry to have sex and was shocked by such persistence. pic.twitter.com/DPCc2E2fBu — Beautiful Russia (@BeRuzzia) August 12, 2024

根據《列寧格勒地方電視台》報導，這起事件發生在本月12日的凌晨1點45分左右，Telegram頻道《SHOT》發布影片，稱列寧格勒州加特契納的一處廣場出現一名裸女，正在隨機攻擊路人。

從畫面中可以看到，一名身分不明的女子全身赤裸，在廣場上四處奔跑，女子看見一名男路人經過時，突然朝他撲了過去，試圖逼迫男子發生性關係，但男子抵死不從，兩人在一旁的草地上糾纏，只見男子跪在地上，上半身前傾、雙手撐地，女子則從後方摟住男子的脖子，牢牢掛在他的背上，不願下來。

警方接獲通報後趕到現場，女子卻不害怕，當著警察的面繼續糾纏男子，還大力把他往草地上拉，手腳並用勾住男子的身體，之後警方出動準備逮捕這名鬧事的裸女，她卻激烈反抗，緊緊抓住了路燈的柱子，經過一番努力後，才順利將她逮捕。

警方推測女子可能吸食毒品，導致出現失控行為，事後將她送往醫院檢驗，不過女子身上沒有攜帶任何身分證明，難以識別她的身分。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。