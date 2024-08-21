印度近日發生死亡意外，某間寺廟正在舉辦宗教活動，2名女童趁著大人不注意，偷跑進廚房追逐玩耍，結果一個人重心不穩，摔倒在另一人身上，兩人雙雙跌入一旁滾燙的大鍋子內，最終一人重傷、一人死亡，而廚師見狀也急忙伸手救援，導致他手部嚴重燙傷，目前警方已經針對這起事件展開調查。

根據《新印度快報》報導，馬哈拉施特拉邦的班達拉（bhandara）的某間寺廟於本月18日舉行宗教集會，一名廚師正在廚房為活動準備料理，事發時他將大鍋子從爐子上取下，以讓剛煮好的菜餚冷卻，未料6歲的帕麗（Pari）和2歲吉雅（Jiya）趁著大人不注意，偷跑進廚房玩耍。

據目擊人士透露，當時帕麗重心不穩跌倒，摔在吉雅身上，接著兩人雙雙跌入滾燙的鍋子中，廚師見狀嚇壞了，不顧自身安危，把手伸進鍋子內撈出2名女童，導致手部嚴重燙傷，而2名女童被送往醫院，其中6歲的帕麗身受重傷，2歲的吉雅則不幸死亡。

目前吉雅的遺體已經被交還給她的家人，村民們也紛紛哀悼；當地警察局表示，吉雅的父母並未報案或提告，但警方已經針對這起意外死亡事件展開調查，以釐清詳細經過與責任歸屬。