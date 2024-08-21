美國密西根州一名男子購買彩券，發現5個號碼中了4個，差一點就能贏得頭獎，他並未氣餒，隔天繼續買相同的彩券，沒想到就被幸運女神眷顧，贏得79萬5905美元（約新台幣2540萬）獎金，男子起初還以為遇到詐騙，親自前往領取獎金後，才終於相信自己就是那個幸運兒。

根據《CNN》報導，密西根州馬科姆郡（Macomb）一名53歲男子於7月27日在網站上購買Fantasy 5彩券，幸運贏得79萬5905美元的獎金，並於近日匿名領獎，男子受訪表示，每當彩券獎金累積滿25萬美元（約新台幣798萬），他就會購買彩券，試試運氣。

不過男子通常都會親自去商店購買，但這次到了抽獎當晚才發現忘記買了，只好匆忙上網買下2張彩券；中獎號碼出爐後，他並未急著對獎，但發現電子信箱多出2封新郵件，第一封說他在這次開獎中贏得1美元（約新台幣31元），「我以為這就是我全部的獎金。」

接著男子按照第二封信的指示，登入彩券帳戶領取獎金，卻看到竟有79萬5905美元待處理，「我第一個念頭就是『這難道是詐騙？』」男子還興奮透露，「更瘋狂的是中獎的前一天晚上，我發現之前買的彩券5個號碼中了4個，只差一點就中獎了！」雖然仍贏得100美元（約新台幣3192元）獎金，但他還是對錯失大獎感到沮喪，「沒想第二天我就真的中大獎了！」