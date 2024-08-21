印度一名26歲女子因為31歲男友不願和自己結婚，竟氣到發狂，拿菜刀瘋狂攻擊，還砍傷對方的下體，男友滿身是血地逃出家門，被送往醫院治療，隨後向警方報案，雖然女子目前並未遭到逮捕，但警方已針對這起案件展開調查。

根據《自由新聞日報》報導，這起事件發生在本月16日，馬哈拉施特拉邦塔納縣皮文迪（Bhiwandi）一名26歲女子在家中拿菜刀瘋狂攻擊31歲男友，男友滿身是血地逃出家門，隨後被送往醫院，接受治療後報警。

男子向警方供稱，因為自己拒絕和女友結婚，對方竟拿刀傷害他，導致他的下體和身體其他部位多處受傷；警方目前已經按照《印度刑法典》第118條「故意造成傷害或透過危險武器、手段造成嚴重傷害」立案，不過並未逮捕任何人，全案仍在調查中。

無獨有偶，今年7月印度比哈爾邦薩蘭縣也發生類似事件，25歲女醫生阿比拉莎（Abhilasha）和地區議員維德普拉卡什（Vedprakash）交往5年，阿比拉莎一直很渴望成家，維德普拉卡什卻不斷推託，無奈之下終於同意結婚，結果阿比拉莎在登記當天被放鴿子，一怒之下竟衝到維德普拉卡家中，拿刀砍下他的生殖器，雖然維德普拉卡被緊急送醫，但情況並不樂觀。

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