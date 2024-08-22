大陸山西省一名25歲女網紅「果任兒」疑因離婚後無法探視孩子，絕望輕生，不料離世短短一周，近日傳出她「被冥婚」，消息一出引發網友批評，直呼「這還是2024年嗎」、「這是什麼惡俗？」對此，當地政府證實她的死訊，但具體情況仍待進一步核實。

綜合陸媒報導，山西省晉中市25歲女網紅「果任兒」8月10日搶救無效身亡，她的哥哥表示，妹妹離婚後想探望孩子，卻被前夫的父母拒絕，才會一時想不開輕生，沒想到離世後，前夫一家仍未主動聯繫。

根據網路上瘋傳的多段影片顯示，「果任兒」離世後被安排冥婚，畫面中只見幾名身穿黑色喪服的人扛起在當地象徵不祥之兆的紅棺，棺木上還擺放詭異人偶，LED螢幕上則顯示一男一女並肩微笑，寫著「新娘：任某，新郎：XX」，其中女方容貌神似「果任兒」。

報導指出，「果任兒」抖音粉絲為1.9萬，其中一段「實名舉報前夫騙婚」的影片中，手持身份證上的姓名，與影片LED螢幕上的新娘姓名相似。網路上瘋傳的聊天截圖則顯示，「果任兒去世後被配陰婚」、「男的死了兩年了」。

對此，麻田鎮政府工作人員證實她的死訊，但具體情況不了解；左權縣政府工作人員則回應，目前正待相關部門進一步核實中。

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