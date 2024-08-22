秘魯盃（Copa Peru）足球賽近日出現離譜一幕，一名足球員趁著比賽暫停，竟偷偷跑到場邊脫下褲子尿尿，不料卻被裁判抓包，轉身後隨即被賞了一張紅牌，遭到驅逐出場，影片曝光後掀起熱議。
綜合外媒報導，這起插曲發生在18日舉行的秘魯盃，「阿瓦瓊競技」（Atletico Awajun）對上「坎托西洛」（Cantorcillo FC）的比賽進行到第71分鐘時，雙方仍處於0比0平手，此時阿瓦瓊競技隊獲得角球資格，而對手的守門員魯伊茲（Lucho Ruiz）卻因為受傷倒地。
此時阿瓦瓊競技隊的穆尼奧斯已經走到場邊，準備踢出一記角球，卻發現比賽因為魯伊茲受傷暫停，且眾人的焦點都聚集在球門前，於是轉身偷偷脫下褲子尿尿。不料這個脫序舉動很快被眼尖的對手發現，立即通報裁判，就連轉播員也震驚直呼「他在尿尿！他在尿尿！」現場陷入一片混亂。
儘管穆尼奧斯很快穿好褲子，假裝沒事回到球場，但仍被裁判祭出紅牌驅逐出場。穆尼奧斯對於判決相當錯愕，但別無選擇、只能退場，荒謬畫面曝光後在網路上瘋傳，許多人對於穆尼奧斯的離譜行徑感到不解，也有人批評「這不是職業球員該有的樣子」。
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