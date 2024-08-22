慈禧太后把持朝政近半世紀，是近代史上最有權勢的女人，愛美的她駐顏有術，除了珍珠粉之外，主政時期曾經養了一批御用的奶娘，專門產出奶水供慈禧洗臉、飲用。不過人乳供應時間有限，當這些奶娘「退奶」後，下場卻令人不勝唏噓。

根據《網易》報導，慈禧除了迷戀權勢，日常生活同樣奢靡無度，洗一次澡要用上100條進貢的毛巾、一個月要消耗1000公斤西瓜等，為了容顏不老，慈禧還有一個特殊癖好，那就是喝人乳。清朝史書《御香縹緲錄》記載，「太后服食人乳的習慣，並不是人老年以後才開始的，年紀很輕的時候就每天要喝上一大杯。」從26歲開始，一直到70多歲離世，時間長達近半個世紀，只要一天不喝人乳，慈禧就渾身不對勁。

慈禧對人乳的要求十分嚴格，奶娘主要來自於北京城周邊鄉村內，年齡在15歲以上、20歲以下，不只要身體健康，還要生過3胎且子女建在的良家婦女，因為古代新生兒夭折率高，如果3胎都能健康長大，就可以證明母體沒有問題。

為了確保母乳濃醇香，宮廷每天會給奶媽8合米、4兩肉，要求她們按照御醫列出的清單飲食，並嚴禁食用鹽和醬油，以免奶水變味。除此之外，奶娘在餵奶前3天要淨身，身上不能有異味、不能化妝塗抹香水，如此一來才能散發自然的乳香味。到了獻乳當天，奶娘要穿上特製的緊身上衣，並且跪在慈禧床邊，方便慈禧吸吮奶水。

然而這些奶娘即便犧牲了自己孩子喝母乳的機會，將全數奶水都奉獻給慈禧，但下場卻十分悽慘，慈禧擔心自己喝人乳的怪癖被發現，當奶娘退奶後回歸民間社會時，就會派人將她們滅口，避免祕密被說出。