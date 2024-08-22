古代封建社會，女子地位卑下，即便身分尊貴如公主，也只不過是國家之間維護邦交的一種工具，淪為政治聯姻與和親的犧牲品。尤其清朝有不少公主被後人發現，她們過得不如外界想像的幸福，甚至有些淒涼，很多人到死都還是處女之身。

根據《搜狐網》報導，外界認為，公主是含著金湯匙出生的天選之人，注定享盡榮華富貴，殊不知處境極為艱難。以清朝為例，大清王朝共有82位公主，其中將近三分之二的公主卻終生不育，除了一部分是早夭去世，還跟過度壓抑的生長環境有關。

公主身處在後宮之中，沒有任何優勢，即便長大成人，仍經常面對後宮鬥爭，甚至淪為政治聯姻與和親的犧牲品。許多公主年紀輕輕就被迫遠嫁塞外，攏絡邊境勢力，光是能在異域存活下來就相當不容易了，更何況和親對象的年齡大多比較年長，所以也很難生育。

至於下嫁給王公貴族的公主，雖然地位比臣子高，但礙於身分尊貴，不能和丈夫同住，就算想與駙馬同房，也必須跟負責照看日常起居的奶媽報告，導致公主在召喚丈夫這件事上很難有主動權，加上生長環境保守，光想就尷尬無比；若是遇到丈夫早逝，公主就只能孤獨終老。

總而言之，清朝公主因為早夭、遠嫁塞外以及窠臼的皇室規矩所束縛，加上婚後保守的態度，很難過上正常的夫妻生活，更別說是留下子嗣，甚至有些人直到去世都還是處女之身。