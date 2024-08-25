古代封建社會，女子地位低下，有錢的大戶人家除了正妻、妾室之外，還有「通房丫鬟」貼身伺候，就連臥室也有一項特殊設計，不僅方便丫鬟隨傳隨到，還能滿足男主人的生理需求。

根據《網易》報導，多妻多妾的婚姻制度是古代大戶人家權力和財富的象徵，而丫鬟的種類和地位也有明確的區分，其中「通房丫鬟」是貼身丫鬟的一種特殊形式，地位雖然比不上妾室，但高於普通的丫鬟。

通房丫鬟顧名思義夜間也需要服侍主子，例如端茶倒水、夜間起床上廁所、點燈等，為了能隨傳隨到、又不打擾主人休息，所以一些有錢人家會在臥室另外開闢一間房間，讓丫鬟的房間與自己的臥室連通。

此外，通房丫鬟還肩負「陪睡」任務，當女主人身體不適時，必須代替女主人滿足男主人的生理需求。經典名著《紅樓夢》中就曾提到，王熙鳳的丫鬟萍兒平時除了要照顧主人的飲食起居，在王熙鳳身體不適的時候，就由她來代替王熙鳳和賈璉同房。