近日國外社群瘋傳一段影片，緬甸一名士兵操作火箭彈發射器時，不明原因發生爆炸，頭顱當場被炸飛，淪為無頭屍，駭人畫面曝光後，引爆網友熱議。

根據《Yeni Akit Gazetesi》和《USA CRIME》的報導，這起事件發生在緬甸，並確定士兵當時已經爆頭慘死，不過報導中並未提及事發日期，目前也尚未有緬甸官方作出回應。

根據網路上瘋傳的影片顯示，該名士兵在訓練場準備發射火箭彈時，疑似出現故障，於是便將火箭彈取下，檢查後再次嘗試發射。不幸的是，火箭彈突然爆炸，導致他的頭顱瞬間被炸飛，軀體則應聲倒下。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「膛炸了吧」、「砲管膛炸啊，脖子被噴射氣流炸斷」、「卡彈就要丟了，下輩子注意一點」。

The rocket never exploded. Back pressure in the tube blew it up in his face resulting in decapitation. pic.twitter.com/Rps47flLwQ — lShmuckl (@IShmuckI) August 23, 2024

事實上，這類爆炸並不算少見，美國退伍軍人諾爾斯（Adam Knowles）過去試射修復好的中古火箭彈時，發射器膛炸，當場炸斷了他的下巴，不僅頭骨骨折、腦出血、三度燒傷，體內也到處是彈片，好在最終幸運獲救，但醫療費高達30萬美元（約新台幣955萬元）。