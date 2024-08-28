美國一名71歲男子和繼女、繼女閨密發展「3人行」關係，他為了把繼女娶進門，竟在妻子的可樂中下藥，試圖殺害對方，還想要和繼女一起詐領妻子的保險金，所幸妻子在多次昏睡、頭暈後察覺不對勁，進而報警揭發恐怖真相。

綜合外媒報導，印第安納州的71歲男子魯夫（Alfred W. Ruf）近日在法庭上坦承，他被繼女和繼女閨密說服，2021年底開始在妻子喝的可樂中下藥約12次，只為了殺死妻子和繼女私奔；魯夫供稱，繼女和繼女閨密提供給他古柯鹼、搖頭丸、安眠藥等藥物，妻子喝下後會昏迷長達13小時，他則在這段期間和繼女、繼女閨密發生性行為。

報導指出，女兒一直想要除掉媽媽，以領取她的人壽保險金，並向魯夫承諾，在「處理好」媽媽後就會嫁給他；不過這項計畫在2022年初東窗事發，魯夫的妻子主動聯絡警察，透露她在過去幾周出現不明原因的頭痛、腹瀉和嗜睡症狀，並為此住院6次，而且她明明沒有服用藥物，藥物檢測卻呈陽性，讓她困惑不已。

魯夫的妻子向警方提供她喝過的可樂，隨後在瓶底發現灰白色殘留物，進而揭露這起恐怖的殺妻案，警方逮捕魯夫時，也同步調查了他的繼女和繼女閨密，但目前並未逮捕任何人，而魯夫近日認罪後，被判處4年有期徒刑。

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