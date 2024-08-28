日本東京車站近日發生民眾昏倒的意外事件，一名年輕女子立刻上前表明醫生身分，並進行專業檢查與救急處理，還指揮站務人員叫救護車，順利將男子送醫治療；而整個過程被路人拍下，在網路上曝光後爆紅，有眼尖網友發現，畫面中熱心救人的正妹，就是醫生兼現役偶像「北村舞香」。

綜合日媒報導，這段影片拍攝於本月21日的東京車站內，當時一名老翁突然昏厥倒地，引發眾多路人圍觀，一名身穿T恤和運動長褲的女子現身，為老翁測量脈搏，並指揮站務人員呼叫救護車，動作十分熟練，後來這名男子被順利送醫治療，事件也告一段落。

不過影片在網路上曝光後引發熱議，有眼尖網友發現，這名熱心助人的女子就是27歲的北村舞香，她是一名從業3年的醫生，同時也是女子偶像團體「NEOアラモード」的成員，在今年6月正式出道；儘管醫生和偶像的工作都十分繁忙，但北村舞香強調，會試著兼顧、努力做到最好。

事後，北村舞香接受《富士電視台》訪問，她透露當時剛好結束偶像活動的練習，所以穿著比較輕鬆，在返家途中看到有人昏倒了，於是上前替昏倒男子進行救急處理；此外，北村舞香也在社群平台X上轉發自己救人的影片，感謝當時給予協助、讓男子可以順利送醫的所有人，「遇到這種情況，只有我一個人是做不到的！」