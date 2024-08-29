彩券中了頭獎你會分給家人嗎？國外一名男子和妻子買彩券，中了420萬英鎊（約新台幣1.7億）頭獎，男子的家人原以為他會拿錢出來幫忙償還家中債務，他卻明白表示不會把獎金分給家人，讓家人氣憤不已，決定不再跟他說話。

根據《太陽報》報導，國外一名男子在論壇《Reddit》發文，稱他和妻子每個月都會習慣性地購買彩券，未料日前真的中了高達420萬英鎊的頭獎，夫妻倆拿到錢後，第一步就是先繳清汽車貸款、抵押貸款和學生貸款，因為曾讀到「70%的彩券頭獎得主在短短幾年後破產」的新聞，於是兩人決定將剩下的220萬英鎊（約新台幣9294萬）拿去投資，買下了一棟豪宅。

之後男子和家人分享中獎消息，並告知他們運用獎金的規劃，原本以為會得到家人的讚賞，結果家人根本不在乎，反而開始討論要拿這筆錢來一場大型的家族旅遊，以及利用一部分錢幫他們償還債務，男子傻眼不已，直言「獎金雖然很多，但還不夠我分給家人。」家人聽到都十分氣憤，痛斥他在這個家不受歡迎，甚至威脅不再和他說話，男子雖然無奈，但也認為他和妻子的做法是正確的。

貼文曝光後，不少網友都認為原PO的家人自私且無理，紛紛留言，「你不再受到家人歡迎，只因為你不分錢給他們？真是令人作嘔」、「你的獎金就是你的，如果你不願意，沒有義務和任何人分享，他們不應該這樣情緒勒索」、「你的家人居然妄想用你的錢來幫助他們？簡直就是一群混蛋」、「我和丈夫曾開玩笑討論，如果中了彩券要做什麼，我們都同意第一條規則是『不分給任何明目張膽來要錢的人』」。