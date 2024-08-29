國外一名女網友在TikTok分享一段誇張影片，當時她搭乘飛機商務艙，原本打算好好休息，卻發現旁邊的男乘客將手藏在毯子底下不斷上下移動，正在忘我地自慰，讓她感到極度不適，影片曝光後，立刻引發網友熱議。

Business class passenger's disgusting act on Melbourne to Dubai flight caught on camera - https://t.co/dX6f1Mxoo9 #GoogleAlerts — MOIZ ESUFALLY (@moizesufally) August 27, 2024

根據《每日郵報》報導，女網友葛瑞絲（Grace O’Neill）日前搭乘從澳洲墨爾本飛往阿拉伯聯合大公國杜拜的班機，她坐在商務艙內想要好好休息，卻意外發現旁邊的男乘客做出噁心舉動，於是立刻拍攝下來。

只見畫面中，一名男乘客身上蓋著一條毛毯，但手在毯子下方不斷動作，幅度大到很難不被人注意，且當時機艙照明並未關上，周圍乘客也都處於清醒狀態；葛瑞絲隨後將鏡頭轉向自己，露出極度不適的表情，並在影片上寫道，「這傢伙從墨爾本到杜拜都堅持不懈地自娛自樂，說真的挺不可思議的。」

雖然這段影片目前已經被刪除，但看到的網友們都感到噁心不已，紛紛留言批評男乘客的行為，「這是被允許的嗎？」、「請告訴我你有檢舉他」、「天啊！這不可能是真的，太囂張了吧」；不過也有人不以為意，「這又不犯法，只是會讓旁邊的人不舒服而已」。

根據澳洲民航局規定，乘客不能做出具有攻擊性或擾亂秩序的行為，包含人身攻擊、辱罵和性騷擾，一旦做出這些不良行為，將會收到機組人員、警察的口頭或書面警告；雖然目前沒有具體關於「機上自慰」的規定，但過去有乘客因為將生殖器裸露在外，而遭到逮捕指控的案例。

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