美國佛州一名男子因為犯下搶劫、竊盜案而遭到逮捕，報導指出，該男子曾在2015年因相同罪名被捕，並藉由「法庭上老同學相認」的片段在網路上爆紅，當時他被審理的女法官認出是中學同學，立刻抱頭痛哭，女法官還祝福他「過上合法的生活」，未料9年過去，男子仍未改過自新。

根據《紐約郵報》報導，美國佛州58歲男子布斯（Arthur Nathaniel Booth）近日因涉嫌一系列的珠寶搶劫案遭到逮捕，他先冒充水電工強行闖入一名78歲老翁家中，搶走老翁脖子上價值1500美元（約新台幣4.7萬）的金項鍊，接著將他推倒、逃離現場。

隨後布斯又以水電檢查人員的身分潛入另一名受害者家中，偷走了對方的珠寶盒；之後他向一名正在路邊更換輪胎的婦女問路，趁著對方背對自己，扯下她脖子上的Gucci金項鍊。警方很快透過監視器畫面鎖定布斯的身分，並以入室盜竊、襲擊和搶劫等罪名將他逮捕。

不過報導指出，這並非布斯第一次登上新聞版面，早在2015年他就因「法庭上意外重逢」的片段在網路上爆紅，當時他因為相同的罪名，被帶到邁阿密戴德縣的法官葛蕾澤（Mindy Glazer）面前，在法庭上，葛蕾澤認出布斯，詢問他是否就讀過鸚鵡螺中學，布斯很快意識到，對方正是自己的中學同學，瞬間抱頭痛哭。

葛蕾澤對於布斯被捕感到惋惜，「很遺憾在這裡看到你，我一直很想知道你發生了什麼？」並接著表示，布斯是學校中最好的學生，他們還一起踢過足球，但就算擁有同窗情，葛蕾澤仍必須做出判決，只能為布斯獻上祝福，「希望你能走出困境，過上合法的生活。」然而9年過去，布斯並未改過自新，這樣的結果令人唏噓。