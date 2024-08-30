奧地利近日發生一起離譜醫療糾紛，一名腦外科醫生被爆料，涉嫌允許13歲女兒在患者的頭骨上鑽孔，而受害者直到半年後看到新聞才知道，消息一出引發軒然大波。事後該名醫師以及現場專家已被醫院解雇。

根據《太陽報》報導，奧地利一名33歲男子今年1月不慎在森林中發生意外，頭部嚴重受創，被緊急送醫急救，手術結果非常成功。不過當地檢察官辦公室卻在4月收到匿名爆料，指稱女神經外科醫生允許她13歲的女兒參加手術，甚至讓女兒在病人的頭骨上鑽洞。

受害患者事後在新聞中得知此事時還不以為意，直到7月被警方告知，才驚覺自己就是那位受害者，更讓他無法接受的是，醫院在事件曝光後連一句解釋或道歉都沒有。

報導指出，該名外科醫師和另一名在場的專家已經被醫院解雇，而院方在聲明中表示，正在對整個手術團隊進行調查，「但是到目前為止，沒有具體證據表明醫師女兒本人實際參與了手術」，聲明還強調，醫院管理層對此次事件表示最深的遺憾和誠摯的歉意，並努力釐清此事。