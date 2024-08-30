俄羅斯一間夜店近日推出「脫衣拿iPhone」的活動，邀請顧客上台挑戰，撐到最後一刻的人就能獲得免費的iPhone手機。最後現場有2男2女進入決賽，其中一名22歲女子更是沒在怕，相較於其他3人顯得所矜持，她脫得豪爽，將現場氣氛炒到最高點。不過影片流出後，引爆當地政府官員怒火，不僅活動主辦人遭到逮捕，該名女子也被迫公開道歉。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在阿斯特拉罕（Astrakhan）地區，當地一間夜店推出「脫衣拿iPhone」的活動，從現場民眾所拍攝的影片可見，有2男2女站在台上陸續脫掉衣物，而隨著比賽進入高潮，還有人直接全裸在台上大跳鋼管舞。

影片流出後引起阿斯特拉罕州長巴布什金（Igor Babushkin）的怒火，不僅下令警方嚴辦，還將活動負責人逮捕歸案，更要求參加者公開道歉，否則將處以15天拘役。該名22歲的豪放女子也在事後公開謝罪，表示犯下「不道德行為」。

報導指出，俄羅斯的夜店文化不乏有脫衣或情色的情節，但這次似乎踩到紅線，巴布什金不滿，當前有成千上萬的同胞上戰場保衛國家，「但這些人僅僅為了一台美國手機，就出賣自己的肉體」。