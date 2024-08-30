明朝開國皇帝朱元璋一生傳奇，從乞丐一路征戰，最後成了九五之尊，其治國手段以鐵腕著稱，尤其面對貪腐更是毫不留情，祭出剝皮、抽筋、腰斬等酷刑，不過即便殺了15萬貪官，成效卻一般。反倒是清朝雍正帝，僅用2招就解決了弊端。

根據《網易》報導，朱元璋深知貪腐的危害，祭出許多酷刑，想要達到殺雞儆猴的目的，徹底遏止腐敗的蔓延，但在位31年間，即便有15萬貪官人頭落地，仍無法真正杜絕各式各樣的貪腐手段。反倒是深諳治國之道的雍正帝，汲取前朝的經驗，以更為溫和有效的手段處理貪污問題。

首先是制定「火耗歸公」的稅收政策，這裡的火耗指的是散碎銀兩重新熔鑄時產生的損耗，由於這部分火耗在各地官府上繳國庫時，是不作數的，因此不少官員將歪腦筋動在這上頭。有鑑於此，雍正下令火耗也必須一併上繳歸公，並分為三份，一份用來額外補貼官員俸祿，稱為「養廉銀」；一份作為公共用途；一份用來彌補財政虧空。

雍正帝深知，官員之所以貪腐，源自於微薄的俸祿，因此推出「養廉銀」制度，官員每年根據政績表現可額外獲得「養廉銀」作為獎勵，以減少貪腐的誘惑，數額之高甚至可能超過年俸。

除此之外，雍正對貪官也祭出嚴懲不貸的政策，一旦發現貪汙，不僅要追繳全部贓款，即便贓款花光，親屬也要連帶賠償。若賠不出來，子孫就要充當軍役；再還不起，女眷只能淪為「官妓」來還債。

雍正的做法讓整個官僚體系發生180度轉變，國庫從登基時的800萬兩白銀，暴增到逾6000萬兩巨款，替乾隆留下豐厚的家底。