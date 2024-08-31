一名在日本住了18年的南韓女子，近日向韓媒投訴，搭乘電車時碰上痴漢，對方不僅坐在她旁邊，還肆無忌憚地當眾露鳥猥褻，甚至更加起勁，直到她拿出手機蒐證才停手，而這也是她18年來遭遇的第7起猥褻事件。

受害女子向南韓媒體《JTBC》「事件班長」節目投訴稱，日前在日本搭乘電車時，沒想到真的遇到電車癡漢，當時對方就坐在她旁邊，在明知還有其他乘客的情況下，依然肆無忌憚地當著她的面，持續露鳥猥褻。

女子發現狀況不對勁後，立刻拿出手機蒐證，男子這時才感到畏懼，並且迅速整理衣服。但女子也不是省油的燈，立刻在電車上大喊「救救我！」電車上有幾位好心乘客聽到求助聲後，紛紛上前幫忙制伏，並將男子交給警方處理。

事後警方調查發現，該名癡漢已婚、有小孩，且當時沒有喝醉，顯然是故意犯案。受害女子則無奈表示，在日本生活了18年，經歷過7次這樣的事情。

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