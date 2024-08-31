科舉是古代選拔人才的考試制度，而狀元就是最高榮譽，讓天下讀書人望眼欲穿，不過相較於古裝劇中，經常上演皇帝將公主許配給駙馬的戲碼，事實上歷代科舉考試中脫穎而出的狀元，卻很少有人成為駙馬，背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，古代狀元之所以不娶公主，主要有4大考量，首先是公主從小嬌生慣養，狀元一旦當上駙馬，地位也從男尊女卑，成了女尊男卑，一切都要順著公主的意願，每天小心伺候。

其次，狀元是皇帝在殿試中親自挑選出來的，可說是皇帝最滿意的士子，也是朝政上的肱骨之臣，一旦娶了公主，皇帝很可能擔心女婿謀權篡位，就此讓他淡出朝局。明朝就規定公主只能嫁給庶人為妻，以防公主和駙馬將來禍亂朝廷。

第三點，歷史上的新科狀元本就有著大好前程，若是娶了公主，反而會為自己的仕途增添障礙，不僅無法成為有實力的權臣，仕途也會就此打住，因此狀元碰到公主躲都來不及了，更別說要娶公主為妻了。

最後一點則是年齡，在萬般皆下品，唯有讀書高的年代，科舉成為普通人翻身的唯一機會，想入仕就要一路考試，考上秀才後，接著還有舉人、進士，最終才進入殿試。若是有幸脫穎而出成為新科狀元，年紀多半也不小了，加上古代早婚，多數男人都早有妻室，有些人甚至子孫滿堂，因此狀元成為駙馬的機率並不高。