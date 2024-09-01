美國一名特斯拉Cybertruck車主，近日開車外出時震驚許多用路人，只見電動車竟變身「行動洗衣機」，衣物不斷在機身內滾動。畫面曝光後網友錯愕直呼「竟然可以邊開邊洗？」車主事後揭露背後真相，坦言「我也是靈機一動」。

綜合外媒報導，這段爆紅影片拍攝於德州的達拉斯市（Dallas），根據網路上瘋傳的影片可見，一台方型滾筒洗衣機被固定在Cybertruck的車斗上，後方用路人可以明顯看見機器運作、衣物在裡頭滾動的情況，讓人看了嘖嘖稱奇。

媒體後來找上車主弗拉基米爾（Vladimir），他坦承在車斗上安置了家電，但不是洗衣機，而是烘衣機，並強調這其實是他上個月突然想到的點子，因為認為除了Cybertruck之外，沒有其他車子能夠實現「行動烘衣機」的創舉，沒想到實驗後真的成功了。

弗拉基米爾透露，載著烘衣機行駛大約40到50分鐘，期間Cybertruck沒有特別明顯的電量消耗。另外他也提到，用路人的表情大多很嚴肅，但一看到他的Cybertruck後都很驚訝，甚至笑著向他揮手。影片曝光後網友也紛紛留言直呼「這是最好的行銷方式」、「根本時間管理大師」。