泰國曼谷知名紅燈區「娜娜廣場」（Nana），近日出現3名柬埔寨女子逗留乞討，警方獲報後前往關切，沒想到卻在其中一人的手機中發現，女子「下班後」竟變身辣妹觀光客到處遊玩，當場識破3人故意假扮乞丐，騙取路人捐款。

綜合泰國媒體報導，這起事件發生在曼谷素坤逸地區，當地警方獲報，有外籍乞丐在娜娜廣場駐足乞討，並在8月29日巡邏時，逮捕到3名未能出示移民證件的柬埔寨籍女子，分別是43歲的薔塔娜（Chanthana）、38歲的道（Dao）以及19歲的娃勤（Wa Kim）。

讓警方錯愕的是，盤查時意外從其中一名女子的手機中發現，她穿著漂亮衣服，打扮亮眼地前往曼谷各個觀光景點旅遊，跟一般旅客並無不同。3人這才坦承，為了博取路人的同情並獲得施捨，會故意穿得破破爛爛，一旦「下班」就會換回原本的漂亮衣服，四處吃喝玩樂。

對此，警方表示3名女子已經構成犯罪，面臨非法入境、非法居留、非法從事乞討等指控。