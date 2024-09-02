大陸廣東東莞一名23歲女子分享上班前後的對比照片，稱在短短1年內胖了20公斤，且無論是身體或精神狀態都越來越差，於是不久後果斷選擇離職，擺脫壓力後，整個人的狀態有明顯改善。

根據《星視頻》報導，廣東東莞23歲的歐陽姓女子曬出上班1年前後的對比照片，直言自從上班後胖了20公斤，忍不住自嘲「從美女變成那女的」；歐陽小姐透露，她曾在高中時胖到105公斤，大學靠控制飲食和運動，好不容易減回60公斤，然而畢業後工作壓力大，經常加班，一日三餐都靠外食解決，所以短短1年的時間內又胖回80公斤。

歐陽小姐意識到身體和精神狀態都出了一些問題，加上看到照片的對比後，心中十分感慨，於是決定再次減肥，目標是瘦回60公斤，但不會盲目追求數字變小，而是希望改善身體和精神狀態，同時也想提醒同齡人，千萬不要因為工作而壓垮了自己，從而失去自制力；此外，歐陽小姐在今年6月份果斷離職，在家中從事自由業，整個人的狀態已經好轉不少。

許多網友看到新聞後深有感觸，紛紛留言，「失業了一個月，不僅瘦了，皮膚狀態也是空前的好」、「工作壓力太大，半年多的時間我從60公斤漲到95公斤，月經也不來」、「唉…太能理解她的心情了」、「可能就是傳說中的過勞肥，沒有時間休息，作息混亂只能叫外送」、「壓力肥，白天累得不想吃，情緒不好的時候晚上瘋狂吃，感覺是對自己的補償」、「我上班1年半也胖了20公斤，壓力太大，總是熬夜加班」。