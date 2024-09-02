馬來西亞一名產婦即將分娩時被醫生建議進行剖腹產，未料丈夫卻不同意，直言如果妻子做了剖腹產就會「壞掉」，還揚言威脅她，如果堅持剖腹，就會另外娶一名「健康」的女人，讓產婦感到心灰意冷，許多醫生也跳出來反駁丈夫的觀點。
綜合外媒報導，馬來西亞男醫生薩姆漢（Samhan）近日PO出一名產婦和丈夫的對話截圖，內容顯示丈夫無法接受妻子剖腹產的決定，認為她屬於高齡產婦，剖腹產不是最好的選擇，甚至直言「不想要一個『壞掉』的妻子」，還威脅妻子如果堅持要剖腹，他就會迎娶另一名「更健康」的女人，不願意繼續與她生活。
薩姆漢指出，當嬰兒面臨缺氧或心跳微弱等危險狀況時，或母親奮鬥了幾個小時仍無法把孩子生出來，在考慮母親和孩子的生命安全，醫生才會建議進行剖腹；他坦言，對於醫生來說，要做出剖腹產迎接新生兒決定並不簡單，同時也強調，產婦的身體不會因剖腹產而「壞掉」，做好產後護理才是最重要的。
另一名女醫生阿澤拉（Wanie Azeera）也在TikTok上傳影片，建議在婚姻課程中加入婦產科與分娩知識，好讓未來的丈夫能了解妻子在什麼情況下需要進行剖腹產；她進一步說明，剖腹產分為緊急剖腹和選擇性剖腹，如果遇到胎兒即將溺亡、母親子宮口打不開、母親有心臟問題等原因，醫生就會建議剖腹，否則母親和孩子都可以沒命。
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