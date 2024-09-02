馬來西亞一名產婦即將分娩時被醫生建議進行剖腹產，未料丈夫卻不同意，直言如果妻子做了剖腹產就會「壞掉」，還揚言威脅她，如果堅持剖腹，就會另外娶一名「健康」的女人，讓產婦感到心灰意冷，許多醫生也跳出來反駁丈夫的觀點。

Nauzubillahiminzalik.



Caesarian atau bersalin normal; ia adalah ‘battle scars’ yang akan menjadi saksi depan Allah di saat kebangkitan nanti atas jihad para ibu atas dunia.



Bukan mudah ya untuk seorang doktor membuat keputusan untuk menyambut bayi secara czer. pic.twitter.com/PQzA7FroT3 — Dr Samhan (@DoktorSamhan) August 27, 2024

綜合外媒報導，馬來西亞男醫生薩姆漢（Samhan）近日PO出一名產婦和丈夫的對話截圖，內容顯示丈夫無法接受妻子剖腹產的決定，認為她屬於高齡產婦，剖腹產不是最好的選擇，甚至直言「不想要一個『壞掉』的妻子」，還威脅妻子如果堅持要剖腹，他就會迎娶另一名「更健康」的女人，不願意繼續與她生活。

薩姆漢指出，當嬰兒面臨缺氧或心跳微弱等危險狀況時，或母親奮鬥了幾個小時仍無法把孩子生出來，在考慮母親和孩子的生命安全，醫生才會建議進行剖腹；他坦言，對於醫生來說，要做出剖腹產迎接新生兒決定並不簡單，同時也強調，產婦的身體不會因剖腹產而「壞掉」，做好產後護理才是最重要的。

另一名女醫生阿澤拉（Wanie Azeera）也在TikTok上傳影片，建議在婚姻課程中加入婦產科與分娩知識，好讓未來的丈夫能了解妻子在什麼情況下需要進行剖腹產；她進一步說明，剖腹產分為緊急剖腹和選擇性剖腹，如果遇到胎兒即將溺亡、母親子宮口打不開、母親有心臟問題等原因，醫生就會建議剖腹，否則母親和孩子都可以沒命。