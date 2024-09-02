一隻經常出沒於挪威沿海的可愛白鯨，因為身上綁有背帶和小型攝影機，被懷疑是俄羅斯訓練並派出的間諜，並以「間諜白鯨」的稱號聞名於世，然而近日這隻白鯨卻被人發現死亡，遺體漂浮在海面上，消息曝光後引發各界震驚。

根據《衛報》報導，有「俄羅斯間諜」稱號的白鯨哈瓦德米爾（Hvaldimir）近日被人發現死亡，當時挪威一對父子正在南部的里薩維卡灣（Risavika Bay）釣魚，看見海面上漂浮一具白鯨屍體，因為身上綁有背帶，因此專家判斷牠就是哈瓦德米爾。

哈瓦德米爾的遺體被起重機運至岸上，並交由專家檢查，海洋生物學家賽巴斯蒂安（Sebastian Strand）表示，哈瓦德米爾的遺體上沒有明顯外傷，目前尚不清楚確切死因，但對於哈瓦德米爾的死，賽巴斯蒂安十分震驚，「截至8月30日牠的身體狀況都很良好，所以我們需要弄清楚這裡到底發生了什麼。」

報導指出，哈瓦德米爾體長4.2公尺、體重1225公斤，最初於2019年4月在挪威北部島嶼因戈亞（Ingøya）被一名漁夫發現，因為牠身上綁著一條背帶，上方還有一台小型的攝影機，以及印有「聖彼得堡設備（Equipment St Petersburg）」的扣環，加上俄羅斯海軍過去曾出於軍事目的訓練鯨魚，因此被人懷疑是俄羅斯派出的「間諜白鯨」。

哈瓦德米爾經常出沒於挪威沿海城市的水域，但因為個性溫馴、喜歡與人親近，所以挪威一直沒有「處置」牠，而是交由非營利組織「海洋之心（Marine Mind）」來監測牠的活動路徑與身體狀況。