孟加拉科學家在一處農場內發現罕見現象，明明農場中有許多雞，緬甸蟒和網紋蟒卻放著獵物不管，相互廝殺，最終由緬甸蟒取得勝利，牠緊緊纏繞在網紋蟒身上，並花了2個小時才將網紋蟒全吞下肚，科學家目擊後驚呆了，直言這是首次世界上2種體型最大的蛇類相互捕食的案例。
根據《獨立報》報導，孟加拉科學家於2020年10月在吉大港的阿基茲野生動物農場（Akiz Wildlife Farm）目擊罕見且驚人的畫面，一條長10英尺（約3公尺）的緬甸蟒吞食了一條網紋蟒，科學家透露，網紋蟒試圖勒緊緬甸蟒來保護自己，最終在被制伏後放棄抵抗，成為緬甸蟒的盤中飧。
這項發現最近被發表在科學期刊《爬行＆兩棲動物（Reptiles & Amphibians）》，內容指出，緬甸蟒花了2個小時才完全把網紋蟒吞進體內；緬甸蟒和網紋蟒分別是世界上體型最大的2種蛇類，其中緬甸蟒可長至16英尺（約4.8公尺），網紋蟒則是世界上最長的蛇，體長可達22英尺（約6.7公尺），此外兩者皆被列入國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中。
科學家指出，這是他們所知範圍中，首次觀察到緬甸蟒吞食網紋蟒的紀錄，但他們對於2種蛇之間的鬥爭感到困惑，因為野生動物農場還有其他更好的獵物選擇，但科學家清點了農場內雞的數量，發現沒有任何一隻雞被蛇吃掉，因此他們懷疑這可能是為了爭奪領土而引發的衝突。
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