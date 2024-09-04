美國密蘇里州近日發現一隻在草地上動彈不得的白頭海鵰，相關單位捕獲後，將牠交由動物園獸醫檢查，原本以為牠是翅膀受傷才飛不起來，未料檢查卻發現牠的體內塞滿浣熊殘肢，讓獸醫哭笑不得，表示海鵰是因為「吃太胖」才飛不動。

根據《衛報》報導，美國密蘇里州的民眾在國家保護區「Wilson's Creek National Battlefield」的邊界發現一隻飛不起來的白頭海鵰，密蘇里州環境保護部門和國家公園管理局接獲通報後，合作捕捉了這隻海鵰，並送到附近的迪克森動物園（Dickerson Park Zoo）進行身體檢查。

獸醫原本以為海鵰可能是翅膀受傷，才導致飛不起來，結果檢查後卻沒發現任何傷口，反而在X光照片中，看到牠的腹部塞滿了浣熊的殘肢，「Wilson's Creek National Battlefield」在臉書粉專發文表示，「這隻鳥其實很健康，但體內塞滿了浣熊，換句話說，牠太胖了才會飛不起來。」

環境保護部門推測，海鵰吃下的可能是遭遇路殺的浣熊，而非牠自行捕捉，目前這隻海鵰在動物園獸醫的照顧下恢復「健康」，已經被釋放回大自然中。

網友們看到貼文後都忍不住笑了，紛紛留言，「我愛海鵰，我猜牠肯定吃得很過癮」、「海鵰雖然看起來很威嚴，但其實牠們滿傻的」、「海鵰是怎麼把浣熊塞進嘴裡的？」、「我感同身受，有時候我也會覺得太胖了走不動」、「太好笑了，居然是因為吃太胖才飛不起來」。