喬治亞一名女子近日和親友前往阿查拉自治共和國旅遊，並在一處鐵道拍攝網美照，打算用來更新Instagram，沒想到當火車鳴笛接近時，她依舊不理會，結果被呼嘯而過的火車「打臉」重摔倒地，畫面險象環生，幸好女子僅受到輕傷。

綜合外媒報導，來自喬治亞的妮妮（Nini Lomidze）近日和親友相偕前往阿查拉自治共和國旅遊，並在巴統與科布萊蒂間的鐵道拍攝網美照，沒想到差點賠上性命。

根據網路上瘋傳的影片顯示，妮妮身穿火辣的露背紅色洋裝，在鐵軌旁搔首弄姿，結果下秒一列疾駛而來的火車直接從她面前呼嘯而過，強大的衝擊力道使得她踉蹌倒地，太陽眼鏡也直接噴飛。所幸妮妮沒有被捲入車底，僅摔到泥地上，幸運保住性命。

妮妮事後在社群平台上發文表示，不知道該處鐵軌還有火車行駛，後來雖然聽到火車鳴笛聲，但轉頭時已經來不及反應，「我在一秒鐘之內就被擊倒了，這不是司機的錯，我不怪任何人」。

對此，網友們紛紛留言撻伐，「應該是妳去撞火車，不是火車撞到妳」、「真是奇葩！闖入軌道還裝受害者」、「把火車當塑膠？還是沒坐過火車？」、「妳只是想紅吧」。