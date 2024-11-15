大陸廣東一名婦人因為小孩偷奶茶，被女店員當面喝斥，不但沒有道歉，還惱羞成怒地飛踢、暴打女店員，甚至持刀在現場對峙，囂張影片曝光後引起網友撻伐。

綜合陸媒報導，這起事件發生在廣東省廣州市，12日下午一名男童突然衝進手搖飲店偷拿奶茶，並大口喝起來，被女店員發現後當場喝斥，引起男童母親不滿大罵，「誰讓妳把飲料放在那！」女店員反批，「小孩偷奶茶還有理由了？」母親瞬間暴怒，衝過去飛踢女店員，還揪著她的頭髮到店外，不斷出手攻擊。

其他店員見狀立刻跳出來指責婦人的行為，一旁的保全也隨即攔阻，怎料反被婦人反咬一口，氣得朝婦人搧了一巴掌。男童母親眼見事態鬧大，無法脫身，竟然又從包包拿出一把短刀，與其他人對峙，場面相當緊張。

對此，店家表示，受到攻擊的女店員已前往醫院檢查，並報警處理。不少網友見狀則搖頭直呼，「孩子這麼冷靜，應該是老手了」、「掏出刀的那一瞬間感覺這人真的瘋了，誰會隨身帶刀啊」、「有這樣的媽媽，真是小朋友一生的不幸」。