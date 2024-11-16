1998年上映的美國電影《楚門的世界》講述孤兒楚門，從小就被一間電視製作公司收養，他的「現實生活」是由實境秀節目所建構，並放送給全球數十萬觀眾，而他自己卻渾然不知。沒想到近日美國一名女子在家追劇時，意外發現劇中主角所住的地方，和她的家一模一樣，進一步比對電器細節，更讓她毛骨悚然，不少網友看了也驚呼連連。

在紐約從事喜劇工作的29歲女子Stephanie D'Agostini，近日在網路上分享一段影片，提到9日在家追劇時，突然發現主角夫妻所住的公寓，和她的住家十分相似，不僅浴室裡的裝潢設計相同，還使用了同款規格的冰箱和電視，就連電器上的圓形貼紙也一模一樣。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「天啊！好像驚悚片的劇情」、「或許妳可以試著改變家中某樣東西的位置，看看電視劇裡的是否會跟著改變」、「像《楚門的世界》還算好的，像《黑鏡》比較可怕」。

為了探究真相，Stephanie聯繫電視台，結果獲得節目製作人回覆，指出節目拍攝地點確實位在她所住的大樓，而那對夫妻是在她搬來之前的房客，所以影片中拍攝的場景確實是她家。