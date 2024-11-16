馬丘比丘是15世紀的印加文化遺址，在1983年被聯合國教科文組織列為世界遺產，不過近日卻發生離譜事件，一名女遊客竟往古城遺址撒骨灰，誇張行徑引爆網友撻伐。
綜合外媒報導，撒骨灰的影片是由秘魯一間旅行社上傳，影片中可見，女遊客站在馬丘比丘的管制封鎖線旁，接著拿出一袋「骨灰」朝遺址狂撒，結束後對著空氣鞠躬，並轉身擁抱另一名女子。
影片曝光後引爆網友撻伐，旅行社也緊急下架，但影片早被許多人備份，在各大社群平台瘋傳。雖然有人認為，骨灰可以做為肥料，質疑事情沒那麼嚴重，但也有其他網友痛批，「為什麼要在珍貴的遺址上做這種事？」、「我想沒有人喜歡踩過死者的骨灰」、「如果每個人都仿效，馬丘比丘就會變成灰色，而不是綠色。
庫斯科法律委員會的律師T'ika Oregón則強調，考古地區不應該存放任何人的骨灰，質疑這段影片是旅行社的促銷噱頭，同時她也呼籲，當局應釐清究竟是個人或者組織所為，並且依據涉案程度給予「最大程度的懲罰」，「馬丘比丘值得訪客與旅遊業者的尊重與保護」。
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