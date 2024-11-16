🔴 Polémico video viral ha despertado fuertes críticas en redes sociales. En el registro difundido en TikTok, una mujer lanzó las cenizas de un fallecido en una zona turística de Machu Picchu. pic.twitter.com/WWTxdswZUk — Meganoticias (@meganoticiascl) November 14, 2024

馬丘比丘是15世紀的印加文化遺址，在1983年被聯合國教科文組織列為世界遺產，不過近日卻發生離譜事件，一名女遊客竟往古城遺址撒骨灰，誇張行徑引爆網友撻伐。

綜合外媒報導，撒骨灰的影片是由秘魯一間旅行社上傳，影片中可見，女遊客站在馬丘比丘的管制封鎖線旁，接著拿出一袋「骨灰」朝遺址狂撒，結束後對著空氣鞠躬，並轉身擁抱另一名女子。

影片曝光後引爆網友撻伐，旅行社也緊急下架，但影片早被許多人備份，在各大社群平台瘋傳。雖然有人認為，骨灰可以做為肥料，質疑事情沒那麼嚴重，但也有其他網友痛批，「為什麼要在珍貴的遺址上做這種事？」、「我想沒有人喜歡踩過死者的骨灰」、「如果每個人都仿效，馬丘比丘就會變成灰色，而不是綠色。

庫斯科法律委員會的律師T'ika Oregón則強調，考古地區不應該存放任何人的骨灰，質疑這段影片是旅行社的促銷噱頭，同時她也呼籲，當局應釐清究竟是個人或者組織所為，並且依據涉案程度給予「最大程度的懲罰」，「馬丘比丘值得訪客與旅遊業者的尊重與保護」。