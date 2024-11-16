英國近日因為政府電腦故障，意外曝光一起離譜事件，當時一對現役的男女士兵，在演習時躲在AH1阿帕契直升機座艙內激戰，事後因為旋翼異常抖動，被地勤人員當場抓包。

根據《鏡報》報導，這起事件發生在2016年，當時兩名皇家士兵，在諾森伯蘭郡的奧特本訓練場參與一場軍事演習，沒想到兩人卻一時性起，深夜潛入阿帕契狹窄的後座裡忘情做愛。

調查報告指出，當時地勤人員正準備為阿帕契套上防風罩，赫然發現直升機的旋翼發生不正常的上下抖動，且伴隨著異音，沒想到上前查看後卻驚見一對男女下身全裸，男性穿著制服，女性則穿著便服，很明顯正在發生性行為。兩名士兵隨即被命令離開機艙，並穿好衣服。經調查，兩人均為現役軍人，且來自不同部隊。

事件發生後，軍方對機組人員發布新的指導方針，要求他們日後在無人值守時，要更嚴格地保護飛機。而這份調查報告是因近期「軍事航空管理局」的電腦故障而曝光，並被當地媒體揭露出來。