日本一名25歲男子與大自己33歲的女友展開熱戀，不僅終結母胎單身也甜蜜同居，甚至開設YouTube頻道，分享戀愛日常。男子坦言，女友年紀比自己父母還大，但他一點也不介意，還認為兩人是命中注定。

綜合日媒報導，當地一檔電視節目9月8日播出「幸福情侶大集合！我的男友最棒」的企劃內容，邀請多名擁有「特殊男友」的女性出演，其中有一對相差33歲的姊弟戀情侶，引起觀眾熱議。25歲的步夢表示，自高中起就對年長女性情有獨鍾，但始終母胎單身，直到遇見58歲的千佳子，才終於一圓自己的戀愛夢。

讓人驚訝的是，步夢的父親今年51歲、母親47歲，都比千佳子年輕，步夢也坦言尚未向家人公開這段戀情。兩人9月第一次上節目時仍處於遠距離戀愛階段，分別居住在橫濱與神戶，不過在11月10日的節目上，則宣布已經開始同居生活，現場來賓一聽，隨即獻上熱烈祝福。

製作單位還特別突擊兩人的新居，發現熱愛昭和文化的步夢對居住環境有獨特要求，偏好老舊的木造建築，因此住處的首要條件就是「越舊越好」，整體充滿懷舊氛圍。另外，兩人也在Youtube開設頻道，大方分享戀愛日常，不少網友也對兩人給出正面評價，大讚兩人之間的相處十分自然，毫無違和感。