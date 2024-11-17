大陸一名劉姓女子看到一則按摩師徵才廣告，由於月薪高達8萬人民幣（約新台幣35.8萬元），因而心動不已，後來在面試官的要求下，貸款進行醫美手術，對方表示公司可以墊付一筆錢，成功入職後還能報銷，女子一聽覺得自己賺到，沒想到事後發現竟是一場騙局，且培訓內容涉及色情，憤而報警處理。

綜合陸媒報導，劉女今年5月看到一則高薪招聘按摩師的徵才訊息，月薪高達8萬人民幣（約新台幣35.8萬元），因此前往面試，期間面試官對形象提出嚴格要求，要她進行醫美手術，費用總計3.5萬人民幣（約新台幣15.7萬元）。面試官表示，公司可墊付1萬人民幣，劉女只需支付2.5萬人民幣（約新台幣11.2萬元），且入職之後，這筆錢還可以報銷。

劉女一聽十分心動，認為找到工作之餘又能變美，根本是自己賺到，隨即答應整形，也迅速完成所有醫美項目。不過劉女術後卻被面試官告知，入職前還要先參加培訓，結果卻發現工作內容涉及色情，不久後臉部也出現狀況，這才驚覺不對勁，憤而報警處理。

警方調查發現，這是招募方與醫美機構共同實施的詐騙手法。消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「入職先整形？騙局要小心啊」、「天上沒有掉餡餅的好事」。